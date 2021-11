Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwelbrand in Wohnung

Altenburg (ots)

Windischleuba: Am 21.10.2021, gegen 05:55 Uhr wurde Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in die Altenburger Straße gerufen, da es dort in einer Wohnung eines Hauses zu einem Schwelbrand gekommen war. Die Feuerwehr brachte die Lage unter Kontrolle. Es stellte sich heraus, dass in der Wohnung einer 86-jährigen Bewohnerin eine Elektroheizung in der Küche diesen Schwelbrand ausgelöst hatte. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

