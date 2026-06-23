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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Stromverteilerkasten auf Baustelle aufgebrochen

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende hatten es Einbrecher auf eine Baustelle im Erfurter Stadtteil Brühlervorstadt abgesehen. Die Unbekannten brachen mit Gewalt einen Stromverteilerkasten auf und verursachten dabei einen Sachschaden von etwa 400 Euro. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie nichts. Ob die Täter bei der Tat gestört wurden, ist bislang unklar. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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