Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verfassungsfeindliche Parolen vor Supermarkt

Erfurt (ots)

Montagabend (22.06.2026) wurden in der Erfurter Innenstadt verfassungsfeindliche Parolen gerufen. Zeugen wählten gegen 20:45 Uhr den Polizeinotruf, nachdem fünf Personen vor einem Supermarkt in der Neuwerkstraße durch laute Musik aufgefallen waren. Dabei veränderten sie Liedtexte und ergänzten diese um nationalsozialistische Parolen. Ein 38-jähriger Mann aus der Gruppe wurde von Polizisten vor Ort festgestellt. Gegen ihn und seine bislang unbekannten Begleiter wird nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. (SO)

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