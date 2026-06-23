Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Verfassungsfeindliche Parolen vor Supermarkt
Erfurt (ots)
Montagabend (22.06.2026) wurden in der Erfurter Innenstadt verfassungsfeindliche Parolen gerufen. Zeugen wählten gegen 20:45 Uhr den Polizeinotruf, nachdem fünf Personen vor einem Supermarkt in der Neuwerkstraße durch laute Musik aufgefallen waren. Dabei veränderten sie Liedtexte und ergänzten diese um nationalsozialistische Parolen. Ein 38-jähriger Mann aus der Gruppe wurde von Polizisten vor Ort festgestellt. Gegen ihn und seine bislang unbekannten Begleiter wird nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell