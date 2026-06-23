Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verfassungsfeindliche Schmiererei auf Asphalt

Sömmerda (ots)

Montag (22.06.2026) wurde in Sömmerda eine verfassungsfeindliche Schmiererei festgestellt. In der Nacht zu Montag hatten Unbekannte mit roter Farbe einen Schriftzug und ein Hakenkreuz auf den Asphalt der Basedowstraße gesprüht. Die eingesetzten Polizisten machten die Symbole und den Schriftzug unkenntlich und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. (SO)

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