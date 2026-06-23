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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehl gegen 38-Jährigen in Sömmerda vollstreckt

Sömmerda (ots)

Sonntagabend (21.06.2026) stellten Polizisten in Sömmerda einen 38-jährigen polizeibekannten Mann fest, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Dem Mann werden räuberischer Diebstahl und Diebstahl in mehreren Fällen sowie versuchte Sachbeschädigung und versuchte Nötigung vorgeworfen. Gestern wurde der 38-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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