Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Haftbefehl gegen 38-Jährigen in Sömmerda vollstreckt
Sömmerda (ots)
Sonntagabend (21.06.2026) stellten Polizisten in Sömmerda einen 38-jährigen polizeibekannten Mann fest, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Dem Mann werden räuberischer Diebstahl und Diebstahl in mehreren Fällen sowie versuchte Sachbeschädigung und versuchte Nötigung vorgeworfen. Gestern wurde der 38-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (DS)
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