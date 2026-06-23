LPI-EF: Haftbefehl gegen 38-Jährigen in Sömmerda vollstreckt

Erfurt (ots) - Montagabend (22.06.2026) wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Erfurt verletzt. Gegen 20:00 Uhr lief die 56-Jährige auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in der Auenstraße in Richtung Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen kam ihr ein 42-jähriger Fahrradfahrer in deutlichen Schlangenlinien entgegen. Beide stießen zusammen. Die Fußgängerin verletzte sich bei dem Unfall und musste zur ...

mehr