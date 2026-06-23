Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Frau mit Pfefferspray verletzt

Erfurt (ots)

Montag (22.06.2026) wurde eine Frau im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel mit Pfefferspray angegriffen und verletzt. Gegen 10:30 Uhr geriet die 38-Jährige mit einem 31-jährigen Mann in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung sprühte der polizeibekannte Mann der Frau Pfefferspray ins Gesicht. Die 38-Jährige wurde dabei verletzt, lehnte eine medizinische Versorgung jedoch ab. Der Tatverdächtige flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizisten vom Tatort. Seine Identität konnte im Rahmen der Ermittlungen festgestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (SO)

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