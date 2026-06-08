Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Anwohner löschen Heckenbrand in Schaderode
Erfurt (ots)
Heute Vormittag (08.06.2026) kamen Polizei und Feuerwehr gemeinsam im Erfurter Ortsteil Schaderode zum Einsatz. Gegen 10:00 Uhr geriet eine Hecke während der Unkrautvernichtung in Brand. Durch das schnelle Eingreifen von Anwohnern konnte eine großflächige Ausbreitung der Flammen und somit Schlimmeres verhindert werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. (SO)
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