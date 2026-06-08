LPI-EF: Anwohner löschen Heckenbrand in Schaderode

Erfurt (ots) - Am Sonntag (07.06.2026) ereigneten sich in Erfurt zwei Verkehrsunfälle, bei denen jeweils eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen 07:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger VW-Fahrer die Max-Planck-Straße. Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Findling. Durch den Aufprall wurde der Stein gegen einen geparkten Nissan geschoben. Dabei entstand ...

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