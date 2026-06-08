Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Brand in Mehrfamilienhaus
Sömmerda (ots)
Polizei und Feuerwehr wurden in den früher Sonntagmorgenstunden (07.06.2026) in Sömmerda alarmiert. Gegen 04:00 Uhr kam es im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Straße des Friedens zu einem Brand. Die Bewohner des Wohnhauses wurden evakuiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell