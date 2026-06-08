Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Erfurt (ots)

Am Samstag (06.06.2026) wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Erfurter Ortsteil Stotternheim schwer verletzt. Der 58-Jährige war gegen 19:00 Uhr auf der Straße Zum Stotternheimer See in Richtung Erfurter Landstraße unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen wendete ein 55-jähriger VW-Fahrer auf der Erfurter Landstraße und übersah dabei den Fahrradfahrer. Dieser wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

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