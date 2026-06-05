Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftvorführung nach Fahrraddiebstahl

Erfurt (ots)

Heute Morgen (05.06.2026) konnten Polizisten in Erfurt einen Fahrraddieb auf frischer Tat stellen und vorläufig festnehmen.

Der 25-Jährige war gegen 02:00 Uhr mit einem Fahrrad auf der Liebknechtstraße unterwegs gewesen. Polizisten stellten während einer Verkehrskontrolle fest, dass das CUBE nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Polizisten stellten das Fahrrad sicher und leiteten gegen den Tatverdächtigen ein Strafverfahren wegen Hehlerei ein.

Circa 03:15 Uhr beobachtete ein Anwohner in der Theo-Neubauer-Straße einen Mann, der mit zwei Fahrrädern unterwegs gewesen war. Der Zeuge traf die richtige Entscheidung und wählte unverzüglich den Polizeinotruf. Die Beamten stellten den 25-Jährigen in diesem Fall auf frischer Tat. Der polizeibekannte Mann transportierte auf einem Fahrrad der Marke "Axess" ein weiteres Fahrrad in Einzelteilen und ein Hinterrad eines weiteren Fahrrades. Die Polizisten stellten auch in diesem Fall die aufgefundenen Gegenstände sicher und konnten die Einzelteile einem Tatort im Nahbereich zuordnen. In diesem Fall wurde gegen den Tatverdächtigen ein Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest, eine Haftvorführung ist für den heutigen Nachmittag vorgesehen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass bei verdächtigen Beobachtungen oder Straftaten unverzüglich der Polizeinotruf 110 gewählt werden sollte. Eine schnelle Mitteilung kann entscheidend dazu beitragen, Tatverdächtige noch in Tatortnähe festzustellen und weitere Straftaten zu verhindern. Zeugenaussagen und Hinweise aus der Bevölkerung sind ein wichtiger Bestandteil bei der Aufklärung und Verhinderung von Straftaten. (SO)

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