Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Korrektur zur Pressemeldung "Mehrere verfassungsfeindliche Graffiti im Landkreis Sömmerda entdeckt" vom 03.06.2026 15:35 Uhr

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda wurden in den vergangenen Tagen mehrere verfassungsfeindliche Graffiti entdeckt. Am 27.05.2026 stellte eine Mitarbeiterin des Orndnungsamtes auf einem Spielplatz in Elxleben ein circa 3 cm x 3 cm großes Hakenkreuz fest. Das verfassungsfeindliche Symbol war durch Unbekannte mit roter Farbe auf einem Klettergerüst in der Straße Wegelange aufgebracht worden. Ein weiterer verbotener Schriftzug wurde mit einem schwarzen Stift aufgebracht. Am Montag (01.06.2026) wurde erneut ein Hakenkreuz in der Straße Am Bahnhof in Sömmerda aufgesprüht. Unbekannte Täter nutzten auch in diesem Fall rote Sprühfarbe und brachten das Graffiti in den Maßen 130 cm x 140 cm direkt vor dem Bahnhofsgebäude auf dem Boden auf. Die Graffiti wurden unkenntlich gemacht. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. (SO)

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