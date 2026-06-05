Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto sichergestellt nach Verkehrsstraftat

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute (05.06.2026) erwischten Polizisten im Landkreis Sömmerda einen Autofahrer, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen war. Die Streifenbesatzung stoppte den 29-Jährigen um 11:00 Uhr in Gebesee. Da der Renault-Fahrer den Beamten keinen Führerschein aushändigen konnte, brachten diese in Erfahrung, dass der Mann nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Fahrt war damit für ihn beendet. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 29-Jährigen ein. Da dieser bereits mehrfach beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt wurde stellten die Beamten zudem den Renault sicher. (SO)

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