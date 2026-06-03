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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere verfassungsfeindliche Graffiti im Landkreis Sömmerda entdeckt

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda wurden in den vergangenen Tagen mehrere verfassungsfeindliche Graffiti entdeckt. Am 27.05.2026 stellte eine Mitarbeiterin des Orndnungsamtes auf einem Spielplatz in Elxleben ein circa 3 m x 3 m großes Hakenkreuz fest. Das verfassungsfeindliche Symbol war durch Unbekannte mit roter Sprühfarbe auf einem Klettergerüst in der Straße Wegelange aufgebracht worden. Ein weiterer verbotener Schriftzug wurde mit einem schwarzen Permanentmarker aufgebracht. Am Montag (01.06.2026) wurde erneut ein Hakenkreuz in der Straße Am Bahnhof in Sömmerda aufgesprüht. Unbekannte Täter nutzten auch in diesem Fall rote Sprühfarbe und brachten das Graffiti in den Maßen 1,3 m x 1,4 cm direkt vor dem Bahnhofsgebäude auf dem Boden auf. Die Graffiti wurden unkenntlich gemacht. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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