Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Erfurt (ots)

Heute (22.05.2026) wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Erfurt verletzt. Ein 65-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 11:00 Uhr die Stauffenbergallee in Richtung Magdeburger Allee. Ein 39-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seiner Kawasaki zeitgleich die Schlachthofstraße und beabsichtigte nach rechts auf die Stauffenbergallee abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah der VW-Fahrer eine rote Ampel und es kam zur Kollision mit dem Motorrad. Der 39-Jährige kam zu Fall, verletzte sich und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

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