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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld aus Auto gestohlen

Erfurt (ots)

Gestern (21.05.2026) kam es in Erfurt zu einem Diebstahl aus einem Auto. Der VW war in der Thomasstraße abgestellt gewesen, als sich Diebe im Tatzeitraum von 08:30 Uhr bis 16:40 Uhr an ihm zu schaffen machten. Die Unbekannten schlugen die Beifahrerscheibe des Autos ein und stahlen eine Ledermappe mit über 200 Euro Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren am Fahrzeug und hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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