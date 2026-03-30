Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Tödlicher Zusammenprall mit Baum (0078163/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Ein 92-jähriger Mann ist am Sonntagmittag auf der L2344 zwischen Greiz und Neumühle/Elster ums Leben gekommen. In einer Kurve kam sein Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Stelle verstarb. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache des Geschehens aufgenommen. (DL)

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