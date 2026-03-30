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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Auffahrunfall mit verletzter Person

Greiz (ots)

Wittchendorf. Auf der B92 zwischen Wittchendorf und Wildetaube kam es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 27-jährige Fahrerin musste verkehrsbedingt anhalten, um nach links abzubiegen. Ein nachfolgender 44-jähriger Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. In der Folge wurde das Fahrzeug der 27-Jährigen in den Straßengraben geschleudert, während der Pkw des 44-Jährigen in den Gegenverkehr geriet und dort ein weiteres Fahrzeug touchierte. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden dürfte insgesamt fünfstellig ausfallen. Die Bundesstraße musste zur Bergung und polizeilichen Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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