Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Auffahrunfall mit verletzter Person

Greiz (ots)

Wittchendorf. Auf der B92 zwischen Wittchendorf und Wildetaube kam es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 27-jährige Fahrerin musste verkehrsbedingt anhalten, um nach links abzubiegen. Ein nachfolgender 44-jähriger Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. In der Folge wurde das Fahrzeug der 27-Jährigen in den Straßengraben geschleudert, während der Pkw des 44-Jährigen in den Gegenverkehr geriet und dort ein weiteres Fahrzeug touchierte. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden dürfte insgesamt fünfstellig ausfallen. Die Bundesstraße musste zur Bergung und polizeilichen Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. (DL)

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