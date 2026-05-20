Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Unfallflucht endet mit Blutentnahme
Erfurt (ots)
Gestern Morgen (19.05.2026) hatte eine Verkehrsunfallflucht in Waltersleben für einen Lkw-Fahrer weitreichende Folgen. Der 43-Jährige beschädigte gegen 07:00 Uhr beim Ausparken einen Opel und flüchtete anschließend vom Unfallort. Eine Zeugin beobachtete die Kollision und informierte die Polizei. Als der Lkw-Fahrer wenig später zur Unfallstelle zurückkehrte, führten die eingesetzten Polizeibeamten eine Drogenvortest mit ihm durch. Dieser ergab ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis. Der 43-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun nicht nur ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sondern auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (SO)
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