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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallflucht endet mit Blutentnahme

Erfurt (ots)

Gestern Morgen (19.05.2026) hatte eine Verkehrsunfallflucht in Waltersleben für einen Lkw-Fahrer weitreichende Folgen. Der 43-Jährige beschädigte gegen 07:00 Uhr beim Ausparken einen Opel und flüchtete anschließend vom Unfallort. Eine Zeugin beobachtete die Kollision und informierte die Polizei. Als der Lkw-Fahrer wenig später zur Unfallstelle zurückkehrte, führten die eingesetzten Polizeibeamten eine Drogenvortest mit ihm durch. Dieser ergab ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis. Der 43-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun nicht nur ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sondern auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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