Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlenes Werkzeug auf Verkaufsplattform im Internet entdeckt

Erfurt (ots)

Vergangenes Wochenende hatten es Unbekannte in der Erfurter Brühlervorstadt auf Werkzeug abgesehen. Die Täter gelangten zunächst über die Tiefgarage in ein Mehrfamilienhaus. Anschließend hebelten sie mit einem unbekannten Werkzeug die Tür zu einem Heizungsraum auf und verursachten dabei einen Sachschaden von etwa 200 Euro. Aus dem Raum stahlen sie diverses Werkzeug im Gesamtwert von knapp 2.100 Euro. Montagmorgen wurde der Diebstahl bemerkt und bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Polizisten sicherten am Tatort Spuren und nahmen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. Im Nachgang meldete sich der Geschädigte erneut bei der Polizei, nachdem er einen der gestohlenen Schlagbohrer auf einer Verkaufsplattform im Internet zum Verkauf entdeckt hatte. (DS)

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