PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlenes Werkzeug auf Verkaufsplattform im Internet entdeckt

Erfurt (ots)

Vergangenes Wochenende hatten es Unbekannte in der Erfurter Brühlervorstadt auf Werkzeug abgesehen. Die Täter gelangten zunächst über die Tiefgarage in ein Mehrfamilienhaus. Anschließend hebelten sie mit einem unbekannten Werkzeug die Tür zu einem Heizungsraum auf und verursachten dabei einen Sachschaden von etwa 200 Euro. Aus dem Raum stahlen sie diverses Werkzeug im Gesamtwert von knapp 2.100 Euro. Montagmorgen wurde der Diebstahl bemerkt und bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Polizisten sicherten am Tatort Spuren und nahmen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. Im Nachgang meldete sich der Geschädigte erneut bei der Polizei, nachdem er einen der gestohlenen Schlagbohrer auf einer Verkaufsplattform im Internet zum Verkauf entdeckt hatte. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 12:25

    LPI-EF: Aluplatten von Baustellenstraße gestohlen

    Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda hatten es Diebe in den vergangenen zwei bis drei Wochen auf eine Baustellenstraße abgesehen. Außerhalb der Ortslage Schilfa, auf dem Weg zu einem Umspannwerk, demontierten die Unbekannten insgesamt 40 Aluplatten. Diese waren dort als Behelfsstraße verlegt und hatten eine Größe von jeweils etwa 3,00 x 2,50 Metern. Für die Demontage der Platten ist üblicherweise ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 11:50

    LPI-EF: Einbruchsversuch in Kassenhäuschen des Rastenberger Waldschwimmbads

    Landkreis Sömmerda (ots) - Im Tatzeitraum von Samstag bis Montag hatten es Unbekannte auf das Kassenhäuschen des Rastenberger Waldschwimmbads abgesehen. Die Täter hebelten mit einem unbekannten Werkzeug ein Fenster auf und beschädigten dabei auch einen Fensterladen. Da die Sanierung des Schwimmbads erst in einigen Wochen abgeschlossen sein wird und der Betrieb noch ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 11:10

    LPI-EF: Rasentraktor aus Garage gestohlen

    Erfurt (ots) - Vergangenes Wochenende hatten es Einbrecher im Norden der Landeshauptstadt auf einen Rasentraktor abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zu einer Garage im Bereich des Stadtteils Andreasvorstadt. Dort durchtrennten sie die Vorhängeschlösser und stahlen anschließend einen roten Rasentraktor der Marke Honda sowie zwei Auffahrrampen im Gesamtwert von etwa 4.700 Euro. An den beschädigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren