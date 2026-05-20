LPI-EF: Schmierereien an Kindertagesstätte

Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda hatten es Diebe in den vergangenen zwei bis drei Wochen auf eine Baustellenstraße abgesehen. Außerhalb der Ortslage Schilfa, auf dem Weg zu einem Umspannwerk, demontierten die Unbekannten insgesamt 40 Aluplatten. Diese waren dort als Behelfsstraße verlegt und hatten eine Größe von jeweils etwa 3,00 x 2,50 Metern. Für die Demontage der Platten ist üblicherweise ...

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