Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Schmierereien an Kindertagesstätte
Landkreis Sömmerda (ots)
Wie der Polizei gestern (20.05.2026) bekannt wurde, wurde in den vergangenen Tagen ein verfassungsfeindliches Symbol an der Hauswand einer Kindertagesstätte im Landkreis Sömmerda aufgebracht. Im Tatzeitraum vom 13.05.2026 bis 18.05.2026 malten Unbekannte mit weißer Kreide ein Hakenkreuz an die Fassade der Einrichtung in Guthmannshausen. Die eingesetzten Polizisten konnten die Schmiererei mit Wasser entfernen und leiteten ein Verfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. (SO)
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