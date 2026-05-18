Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeuge aus Garage und Transporter gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Elxleben im Landkreis Sömmerda hatten es Einbrecher im Tatzeitraum von Freitag bis Samstag auf Werkzeuge abgesehen. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter auf ein Grundstück und entwendeten aus einer Garage sowie aus einem Transporter diverse Werkzeuge und Werkzeugteile im Gesamtwert von etwa 3.900 Euro. Um in das Fahrzeug zu gelangen, bauten die Täter sogar eine Seitenscheibe aus. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung angefordert und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

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