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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alarm vertreibt Einbrecher auf Kläranlage - Zeugenaufruf

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Montag (18.05.2026) versuchten Unbekannte in Walschleben (Landkreis Sömmerda) in das Lagergebäude einer Kläranlage einzubrechen. Gegen 00:00 Uhr verschoben die Täter zunächst einen Bauzaun und gelangten so auf das Gelände in der Langen Straße. Anschließend bohrten sie mit einem unbekannten Werkzeug das Schloss der Eingangstür zu einem Lagergebäude auf. Dadurch wurde ein Alarm ausgelöst, woraufhin die Einbrecher ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten. An der Tür entstand Sachschaden von etwa 800 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen, die in der Nacht zu Montag im Bereich der Langen Straße in Walschleben verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0121481 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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