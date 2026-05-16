Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand eines Einfamilienhauses

Sömmerda (ots)

Gegen 20:00 Uhr kam es am Sonnabend in Sömmerda in der Erfurter Straße zu einem Brand eines Wohnhauses. Durch den Brand entstand am Haus ein Schaden von etwa 200.000,- EUR. Bei dem Brand wurden zwei Hausbewohner leicht verletzt. Die Brandursache ist gegenwärtig unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Erfurt. Zur Löschung des Brandes waren die Feuerwehren aus Sömmerda und den Ortsteilen vor Ort. Der Fahrzeugverkehr wurde an der Brandstelle vorbeigeleitet. (FR)

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