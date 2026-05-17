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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle in Erfurt

Erfurt (ots)

Am Abend des 16.05.2026 wurden stationäre Geschwindigkeitskontrollen in der Schlüterstraße in Erfurt durchgeführt. Aus Lärmschutzgründen beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit ab 22:00 Uhr 30 km/h. Im Rahmen einer einstündigen Verkehrsüberwachung konnten insgesamt 24 Überschreitung festgestellt werden.

Im Rahmen der Kontrolle überprüften die Beamten zudem einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,71 %. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es ist mit einem Bußgeld von mindestens 500,00 Euro zu rechnen. (CF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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