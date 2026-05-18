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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf Arnstädter Chaussee

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Erfurt sind Sonntagabend (17.05.2026) zwei Personen verletzt worden. Kurz nach 20:00 Uhr war ein 54-jähriger VW-Fahrer auf einer Kreisstraße in Richtung Arnstädter Chaussee unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen zeigte die dortige Ampel zunächst Rot, schaltete sich anschließend jedoch ab. Der Mann bog daraufhin ohne anzuhalten nach links auf die Arnstädter Chaussee in Richtung Innenstadt ab. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Renault, der stadtauswärts unterwegs gewesen war. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 23-jährige Renault-Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An beiden Autos entstand allerdings Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und den Abtransport der Autos musste die Arnstädter Chaussee zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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