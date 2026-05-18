Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flaschenwurf verfehlt Funkstreifenwagen und unbekannte Passantin nur knapp

Erfurt (ots)

Freitagabend (15.05.2026) warf ein 37-jähriger Mann am Erfurter Anger eine Glasflasche in Richtung eines Streifenwagens. Gegen 19:40 Uhr zielte der Mann nach bisherigen Erkenntnissen auf das Fahrzeug der Bereitschaftspolizei, in dem sich zu diesem Zeitpunkt drei Polizisten befanden. Die Flasche verfehlte den Streifenwagen, sodass weder die Beamten verletzt noch das Fahrzeug beschädigt wurden. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle kam es zum Widerstand mit dem Flaschenwerfer, woraufhin der Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Als er sich wieder beruhigt hatte, wurde er mit mehreren Strafanzeigen im Gepäck, u. a. wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Bei der späteren Sichtung von Videoaufzeichnungen stellte sich heraus, dass eine bislang unbekannte Passantin der geworfenen Flasche ausweichen musste und von dieser nur knapp verfehlt worden war. Die Frau wurde als etwa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Sie hatte lange braune Haare und trug eine beigefarbene Jacke.

Um das Tatgeschehen weiter aufzuklären, bittet die Polizei die bislang unbekannte Geschädigte sowie Zeugen, die Angaben zu der Frau machen können, sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0120392 zu melden. (DS)

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