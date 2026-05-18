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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall mit Polizeiauto

Erfurt (ots)

Ein Polizeiauto ist Freitagabend (15.05.2026) in Erfurt während einer Einsatzfahrt in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Kurz nach 19:00 Uhr fuhr eine Streifenbesatzung mit Blaulicht und Martinshorn von der Wilhelm-Wolff-Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Dabei fuhren die Beamten über eine rote Ampel in den Kreuzungsbereich Wilhelm-Wolff-Straße/Am Herrenberg. Zeitgleich fuhr ein 85-jähriger Audi-Fahrer auf der Straße Am Herrenberg stadtauswärts über eine grüne Ampel. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Streifenwagen gedreht, rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn und kam an einem Bordstein auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Sowohl die beiden Polizisten, als auch der 85-jährige Audi-Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von etwa 50.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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