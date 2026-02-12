Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Transporter sorgt für stundenlange Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesstraße 4

Landkreis Sömmerda (ots)

Mittwoch, kurz nach 12:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 4 auf Höhe des Andislebener Kreuzes in Fahrtrichtung Erfurt zu einem Unfall mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Ein 27-jähriger Transporter-Fahrer war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in der weiteren Folge mit der Leitplanke zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde diese auf einer Länge von knapp 80 Metern beschädigt. Zudem wurden ein Straßenschild und mehrere Leitpfosten in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden an der Verkehrsinfrastruktur wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Am Transporter entstand Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Der 27-jährige Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Infolge des Zusammenstoßes liefen Betriebsflüssigkeiten aus und verunreinigten das Erdreich neben der Fahrbahn. Der hierdurch entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungsarbeiten sowie der Reinigungsmaßnahmen musste die Bundesstraße 4 einspurig gesperrt werden. Die Feuerwehr kam zur Unterstützung zum Einsatz. Erst kurz nach 21:00 Uhr konnten die Maßnahmen am Unfallort abgeschlossen und die Fahrbahn wieder freigegeben werden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell