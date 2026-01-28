Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: 66-Jährige aus Erfurt vermisst
Erfurt (ots)
Seit heute den 28.01.2026, 12:45 Uhr wird die 66-jährige Dagmar Helena Ehlen vermisst.
Die Vermisste kann wie folgend beschrieben werden:
- ca. 170 cm groß - schlank - lange schwarze Haare (Pferdeschwanz) - trägt eine schwarze Hose und einen weißen Mantel(knöchellang) - trägt eine schwarze Lederumhängetasche
Wer hat die 66-Jährige seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.:0361/5743-23100) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 26021994 entgegen.(DD)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell