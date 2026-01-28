Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 66-Jährige aus Erfurt vermisst

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Seit heute den 28.01.2026, 12:45 Uhr wird die 66-jährige Dagmar Helena Ehlen vermisst.

Die Vermisste kann wie folgend beschrieben werden:

- ca. 170 cm groß - schlank - lange schwarze Haare (Pferdeschwanz) - trägt eine schwarze Hose und einen weißen Mantel(knöchellang) - trägt eine schwarze Lederumhängetasche

Wer hat die 66-Jährige seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.:0361/5743-23100) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 26021994 entgegen.(DD)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell