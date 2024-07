LPI-EF: Mit gefälschtem Führerschein erwischt

Erfurt (ots) - Ein Nachbarschaftsstreit endete Sonntagmorgen in Melchendorf in Erfurt mit einer gefesselten Person. Zwei Nachbarn im Alter von 22 und 66 Jahren waren zunächst in Streit geraten. Dieser eskalierte derart, dass der Jüngere zu einer Holzlatte griff, welche er zuvor aus einem Zaun herausgebrochen hatte. Diese beabsichtigte er auf seinen Nachbarn zu werfen, der sich auf einem Balkon im ersten Obergeschoss ...

mehr