Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Räuber unterwegs

Erfurt (ots)

Am Freitag wurden in Erfurt gleich drei Besitzern ihre Handys geraubt. Den Anfang machten Räuber am Nachmittag in der Nähe des Bahnhofs. Die Unbekannten hatten einen 45-Jährigen angesprochen und von ihm Geld gefordert. Als er sich weigerte sein Bargeld herauszugeben, schlugen die vier Männer auf ihn ein und entrissen ihm schließlich das Handy sowie 200 Euro Bargeld. Anschließend flüchteten sie und ließen den 45-Jährigen leicht verletzt zurück. Wenige Stunden später wurde einem 26-Jährigen ebenfalls in der Nähe des Bahnhofs sein Smartphone gestohlen. Ein Unbekannter näherte sich ihm von hinten und riss ihm das Telefon im Wert von 200 Euro aus der Hand und flüchtete. Ein weiterer Raub ereignete sich in den Abendstunden im Brühler Garten. Ein 13-Jähriger wurde von einem Unbekannten angesprochen. Dieser forderte Wertgegenstände von dem Jungen und bedrohte ihn. Der 13-Jährige gab sein Handy heraus und der Räuber floh mit seiner Beute im Wert von 120 Euro. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell