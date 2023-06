Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 14-Jähriger verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagnachmittag in Stotternheim ein Jugendlicher leicht verletzt. Der 14-Jährige war als Sozius bei einem gleichaltrigen Freund auf dessen Moped mitgefahren. In der "Neue Straße" kam das Moped in einer Kurve allerdings ins Rutschen. Dabei stieß das Kleinkraftrad gegen ein geparktes Auto. An beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision Sachschaden. Neben der Polizei kam vor Ort auch die Feuerwehr wegen auslaufender Betriebsmittel zum Einsatz. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell