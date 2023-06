Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eigentümer gesucht

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei sucht die Eigentümer mehrerer Handys. Am 11.05.2023 hatte ein Mitarbeiter bei Pflegearbeiten in einem Gebüsch zwischen Gothaer Straße und Cyriakstraße am südlichen Eingang des egaparks mehrere Smartphones gefunden. Es handelt sich dabei um funktionsunfähige Dummys verschiedener Marken. Es besteht der Verdacht, dass diese aus einem Geschäft gestohlen wurden. Durch Ermittlungen der Polizei konnte der Eigentümer bisher nicht bekannt gemacht werden. Hinweise zur Herkunft der Ausstellungsstücke nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0121234 entgegen. (JN)

