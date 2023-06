Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reichlich Umdrehungen

Sömmerda (ots)

Ein 42-Jähriger hat in der vergangenen Nacht zu tief ins Glas geschaut. Eine Polizeistreife stoppte den Mann mit seinem Fahrrad gegen 01:30 Uhr in der Weißenseer Straße in Sömmerda. Bei einem Atemalkoholtest erreiche er einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Sein Fahrrad musste der Sömmerdaer nach Hause schieben. Zuvor wartete auf den Verkehrssünder aber noch eine Blutentnahme und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (JN)

