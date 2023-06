LPI-EF: Ohne Fahrerlaubnis erwischt

Erfurt (ots) - Mehrere Streifenwagen rückten gestern Abend in der Krämpfervorstadt von Erfurt an. Eine besorgte Anwohnerin hatte die Polizei gerufen, da offenbar zwei junge Männer in eine Wohnung einbrechen wollten. Die Beamten konnten vor Ort allerdings schnell Entwarnung geben. Einbrecher waren hier nicht zu Gange. Der 23-jährige Nachbar der Frau hatte sich zu später Stunde lediglich aus der Wohnung ausgesperrt. Die Anwohnerin hat sich dennoch vollkommen richtig ...

