LPI-EF: Vor Diskothek geschlagen und getreten

Erfurt (ots) - Am Wochenende tappte ein Betrüger in eine Falle. Ein Erfurter hatte im Internet seinen Laptop an einen Mann verkauft. Dieser zahlte aber nicht. Der 46-Jährige gab sich damit nicht zufrieden. Er initiierte ein Verkaufstreffen für einen Artikel, welchen der Betrüger im Internet angeboten hatte. Am Treffpunkt warteten auf den 40-jährigen Täter Zivilkräfte der Polizei. In der Wohnung des Mannes stießen die Beamten auf den gesuchten Laptop. Der Geschädigte ...

