Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger erbeuten 10.000 Euro

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern stellte ein 71-jähriger Mann aus Schloßvippach fest, dass er auf Betrüger hereingefallen war. Bereits am Mittwoch griffen Unbekannte auf seinen PC zu. Durch eine technische Sperrung des Bildschirms überlisteten sie den Rentner. In einem anschließenden Telefonat erlangten sie die Zugangsdaten seines Onlinebanking Accounts. Gestern stellte der Senior fest, dass mehrere Überweisungen in einer Gesamthöhe von etwa 10.000 Euro auf ein ausländisches Bankkonto veranlasst wurden. Die Polizei rät: halten sie ihre Virusprogramme auf dem aktuellsten Stand und geben sie niemals ihre Zugangsdaten telefonisch oder im Internet an Fremde weiter. (SO)

