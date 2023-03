LPI-EF: Einbrecher in Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots) - Am Donnerstag verursachten in Erfurt zwei Verkehrsteilnehmer betrunken einen Verkehrsunfall. Den Anfang machte ein 66-jähriger Hyundai-Fahrer. Der Mann hatte am Nachmittag in der Sulzestraße an einer Kreuzung einem Nissan die Vorfahrt genommen und war mit diesem zusammengestoßen. Dabei kam es zu einem Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst, wurde aber von der Polizei ...

