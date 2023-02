Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrt unter Drogen mit Folgen

Sömmerda (ots)

Am Sonntagvormittag kontrollierten Polizisten in Sömmerda einen E-Scooter-Fahrer. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf die Einnahme von verschiedenen verbotenen Substanzen. Der 31-Jährige hatte außerdem eine größere Menge Betäubungsmittel bei sich. Dem nicht genug, stießen die Beamten in der Wohnung des Mannes auf zahlreiche Gegenstände, welche vermutlich von Ladendiebstählen stammen. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Hehlerei strafrechtlich verantworten. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell