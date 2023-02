LPI-EF: Betrüger erbeuten fast 6.500 Euro

Erfurt (ots) - Zwischen Freitag und Samstag trieben Einbrecher in Erfurt ihr Unwesen. In der Meyfartstraße waren sie über ein Badfenster in die Wohnung eines 26-Jährigen eingebrochen und hatten aus einem Spielautomaten mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen. In derselben Nacht brachen Diebe in der Geibelstraße in das Haus einer 62-jährigen Frau ein und verursachten 1.000 Euro Sachschaden. Anschließend durchwühlten sie alle Räume des Hauses und stahlen Bargeld und ...

mehr