Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Straßenbahnunfall

Erfurt (ots)

Zu einem Straßenbahnunfall mit zwei Verletzten kam es in der Krämpfervorstadt von Erfurt. Eine 70-jährige Renault-Fahrerin hatte gestern Nachmittag beim Abbiegen in der Walter-Gropius-Straße eine Straßenbahn übersehen, die neben ihr in dieselbe Richtung gefahren war. Zwischen dem Auto und der Tram kam es zur Kollision. Dabei wurde die Renault-Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt. Mit schwerem Gerät musste sie von der Feuerwehr befreit werden. Schwer verletzt kam die 70-Jährige in ein Krankenhaus. Ihr 79-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Unfallstelle wurde von der Polizei erst nach zwei Stunden wieder freigegeben. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell