Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrügerischer Schockanruf

Erfurt (ots)

Eine 80-jährige Frau aus dem Erfurter Norden ist am Donnerstag Opfer von Telefontrickbetrügern geworden. Am Telefon gaben sich zwei Täter als Polizistin und Staatsanwalt aus. Sie teilten der Dame mit, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, sollte sie 20.000 Euro zahlen. Aus Sorge um ihren Sohn kam die Frau der Forderung nach und übergab das Geld am Abend einem unbekannten Täter vor der Haustür. Kurze Zeit später flog der Betrug auf. Die Polizei stellt am Telefon niemals Geldforderungen. Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren Vermögensverhältnissen oder geben persönliche Daten preis. Seien Sie misstrauisch und beenden das Telefonat. Nehmen Sie Kontakt mit der Polizei oder Ihren Verwandten auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell