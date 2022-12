LPI-EF: Versuchter Einbruch in Fahrschule

Sömmerda (ots) - In Sömmerda schlugen Diebe in einem Keller zu. Die Täter betraten zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße. Ohne Schaden zu verursachen, öffneten sie unbemerkt ein Kellerabteil. Die Diebe erbeuteten eine Herdplatte sowie einen Koffer im Wert von über 100 Euro. Noch ist unklar, wer für die Tat verantwortlich ist. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet. (JN) Rückfragen bitte an: ...

mehr