Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfälle und querstehende LKW

Erfurt (ots)

Starker Schneefall sorgte in Erfurt bis Freitagmittag für mehrere Verkehrsunfälle. Hierbei kam es ausschließlich zu Blechschäden, wie z. B. in der Reißhausstraße, wo ein Pakettransporter gegen ein geparktes Auto rutschte. Am Haarberg führte der plötzliche Wintereinbruch besonders bei LKW-Fahrern zu Problemen. Zwischen dem Abzweig Niedernissa und der Anschlussstelle Erfurt-Ost rutschten insgesamt sechs Sattelschlepper teilweise von der Straße. Die aufwendigen Bergungen der Fahrzeuge dauern gegenwärtig noch an. Dabei führen Teil- und Vollsperrungen zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell