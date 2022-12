LPI-EF: Versuchter Einbruch in Büro

Erfurt (ots) - Ein 63-jähriger Mann aus Sachsen-Anhalt wurde von Trickbetrügern um sein Geld gebracht. Am Telefon hatten ihm unbekannte Täter vorgegaukelt, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution fällig sei. Der Mann hob in seiner Heimatstadt Querfurt mehrere 10.000 Euro ab. Die Betrüger lotsten ihn schließlich bis nach Erfurt. Dort übergab der 63-Jährige das Geld. An einer Bank sollte er eine Quittung erhalten. Als ...

mehr