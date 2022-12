Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken aus dem Verkehr gezogen

Sömmerda (ots)

Einer Polizeistreife ging in Sömmerda ein betrunkener Fahrradfahrer ins Netz. Die Beamten hatten in der vergangenen Nacht in der Rheinmetallstraße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei stoppten sie einen 55-Jährigen auf seinem Mountainbike. Bei einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass der Mann mit über 1,8 Promille betrunken war. Die Fahrt des 55-Jährigen endete mit einer Blutentnahme und einer Anzeige. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell