Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug geführt

Schallenburg (ots)

Am 12.08.2022 gegen 20:45 Uhr wurden die Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda auf ein Pahrzeug aufmerksam, welches die Dorfstraße in Schallenburg in Richtung Alperstedt befuhr.

Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der 37 Jahre alte Fahrzeugführer kontrolliert. Hierbei wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf verschiedene Betäubungsmittel anschlug.

Im weiteren Verlauf wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der 37 Jahre alte Fahrzeugführer des PKW Citroen muss mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro rechnen. (MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell