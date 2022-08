LPI-EF: Einbruch auf Gelände eines Sportlerheims

Erfurt (ots) - Unbekannte Täter brachen am Donnerstag in eine Wohnung in der Erfurter Altstadt ein. Dazu hebelten sie gewaltsam die Wohnungstür auf. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten und erbeuteten Schmuck, Bargeld und zwei Mobiltelefone im Wert von knapp 600 Euro. Der Schaden an der Wohnungstür wurde auf 500 Euro geschätzt. Zur Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

