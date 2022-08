Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger schlagen zu

Erfurt (ots)

Eine 82-jährige Erfurterin ist am Wochenende Opfer von Betrügern geworden. Dabei verlor sie über 8.000 Euro. Die Täter gingen hier mit der bekannten Betrugsmasche per WhatsApp vor. Diese Betrugsmasche richtet sich besonders an ältere Menschen, denn der "Enkeltrick" findet heute nicht mehr nur am Telefon oder vor der Haustür statt, sondern auch in Messenger-Diensten. In den meisten Fällen behaupten die Betrüger, nahe Freunde oder Verwandte zu sein und bitten um Geldzahlungen. Diese Personen behaupten dann, ihr Telefon verloren zu haben oder aus dem WhatsApp-Account ausgesperrt worden zu sein. Die Polizei rät, bei WhatsApp-Nachrichten von unbekannten Nummern besonders misstrauisch zu sein. Wenn vermeintliche Kontakte um einen finanziellen Gefallen bitten, überprüfen Sie ihre Identität, indem sie um eine Sprachnachricht bitten oder einfach anrufen.

Weitere Informationen zum Thema WhatsApp Betrug sind zu finden unter:

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/

