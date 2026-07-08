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Polizei Bielefeld

POL-BI: 4. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Ermittlungen nach Schussabgabe in Bielefeld

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst- Nach einem versuchten Tötungsdelikt von Samstagnacht, 16.05.2026, nahm die Mordkommission heute einen 21-jährigen Tatverdächtigen aus Bielefeld fest. Er befindet sich in Haft.

Im Rahmen der beträchtlichen Auswertungen und verdeckten Ermittlungen der Mordkommission rund um das sichergestellte Flucht- und Tatfahrzeug erhärtete sich ein Tatverdacht gegen den zur Tatzeit 20-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Er wurde heute Morgen an seiner Wohnanschrift mit Spezialeinsatzkräften festgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde eine Schusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Nachdem der Haftrichter dem polizeibekannten Bielefelder heute Mittag den Haftbefehl wegen versuchten Totschlags verkündet hatte, befindet er sich in Untersuchungshaft.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6277881 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6277110 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6276308

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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